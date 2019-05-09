Якутск, 9 мая, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В седьмой раз жители Якутск пронесли фотографии своих родственников, воевавших в великой Отечественной войне, в шествии «Бессмертный полк». В памятном мероприятии приняли участие порядка 40 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Шествие Бессмертного полка в Якутске

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ЯСИА Шествие Бессмертного полка в Якутске

К акции присоединились представители государственной власти, ветераны, их дети и внуки, пишет ЯСИА. По информации СМИ, в этом году ряды шествующих в «Бессмертном полку» пополнились десятками тысяч горожан. В мероприятии в том числе приняли участие глава региона Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева.

ЯСИА Шествие Бессмертного полка в Якутске

«Мы несем портрет нашего отца Федора Матвеевича. Мы каждый год участвуем. Нас, детей, много, и каждый из нас несёт портрет отца и цветы, чтобы возложить их к памятнику на площади Победы», — рассказал Роман Охлопков, один из семерых сыновей Героя Советского Союза и знаменитого снайпера Фёдора Охлопкова.

ЯСИА Шествие Бессмертного полка в Якутске

«Я чувствую гордость за действия деда во время войны — хоть в тылу, но и это было героизмом в те года. Поэтому мы вместе со всей семьей проходим в полку пятый год. Даже оладьи, которые мы готовим в этот праздник с утра, мы называем «победными», — прокомментировала своё шествие в Бессмертном полку внучка ветерана Геронтия Бурнашова Уйгулаана Бурнашова.

«Мне было важно пройти в шествии, чтобы отдать честь солдатам. Они за нас боролись!», — сказал впервые участвующий в шествии Бессмертного полка Роман, который нёс портрет своего прадеда Николая Федотова.

ЯСИА Шествие Бессмертного полка в Якутске

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Чокурдах Аллаиховского района Якутии участвовали в шествии «Бессмертного полка» в пургу. На фото с мероприятия видны сугробы и метель.