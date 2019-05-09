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В заполярном селе Якутии «Бессмертный полк» пробивался сквозь пургу

Общество

Портреты родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, люди несли через метель

В заполярном селе Якутии «Бессмертный полк» пробивался сквозь пургу
Иллюстрация: Владислав Коротов
Шествие «Бессмертного полка» в селе Чокурдах

Якутск, 9 мая 2019, 09:03 — REGNUM  Жители села Чокурдах Аллаиховского района Якутии участвовали в шествии «Бессмертного полка» в пургу. На фото видны сугробы и метель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фотографию с шествия Бессмертного полка в Чокурдахе опубликовал блогер, фотограф и журналист Якутии Владислав Коротов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая по всей России проходят шествия «Бессмертного полка» и парады Победы. Жители страны помнят о подвиге своих дедов и отцов и благодарят их за мирное небо над головой.

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