В заполярном селе Якутии «Бессмертный полк» пробивался сквозь пургу

Якутск, , 09:03 — REGNUM Жители села Чокурдах Аллаиховского района Якутии участвовали в шествии «Бессмертного полка» в пургу. На фото видны сугробы и метель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фотографию с шествия Бессмертного полка в Чокурдахе опубликовал блогер, фотограф и журналист Якутии Владислав Коротов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая по всей России проходят шествия «Бессмертного полка» и парады Победы. Жители страны помнят о подвиге своих дедов и отцов и благодарят их за мирное небо над головой.