Москва, 9 мая, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Известный актёр Стивен Сигал прибыл на Красную площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) K Zhestovskaya Гражданин Российской Федерации Стивен Сигал

На Красной площади идут последние приготовления к началу торжественного парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военные скандируют «Ура!» и проходят площадь тренировочным маршем.

Места на трибунах занимают ветераны — их рассаживают сотрудники организации «Волонтёры победы». Присутствует большое количество детей — они держат в руках гвоздики для ветеранов и георгиевские ленточки в знак памяти. Также на Красной площади находится большое количество иностранных СМИ.

Через несколько минут на Красной площади начнётся парад Победы.