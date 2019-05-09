Екатеринбург, 9 мая, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершился парад Победы. По брусчатке площади 1905 года прошли войска Центрального военного округа, курсанты Екатеринбургского суворовского училища, представители силовых структур и движения «Юнармии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Парад в Екатеринбурге

После прохождения пеших колонн на брусчатку вышла бронетехника. Возглавил колонну танк «Т-34». Перед трибуной зенитные комплексы, бронеавтомобили, машины связи, разведывательные комплексы. огнемётные системы залпового огня, беспилотные комплексы и другие образцы военной техники.

Завершил парад военный оркестр песней «День Победы».

В 11:00 по местному времени по проспекту Ленина начнётся прохождение колонны «Бессмертного полка».