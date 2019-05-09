Екатеринбург, 9 мая, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит парад к 74-летию Великой Победы. Парадные расчёты идут по площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Парад к 74-летию ВеликойПобеды в Екатеринбурге

Открыли парад воспитанники Екатеринбургского суворовского училища. Также по площади пройдут представители «Юнармии», войска Центрального военного округа и т.д. На трибуне возле памятника Ленину участников парада приветствуют уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие.

После парада состоится прохождение колонны «Бессмертного полка».