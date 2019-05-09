Екатеринбург, 9 мая, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале утром 9 мая прошла традиционная торжественно-траурная церемония «Память». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Алексей Банников ИА REGNUM Широкореченскийй мемориал. Екатеринбург

Участие в ней приняли ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, суворовцы, кадеты, чиновники. Возглавили церемонию уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и другие.

К Вечному огню возложили венки. Отметим, эта церемония проходит традиционно каждое 9 мая.