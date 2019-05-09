Магадан, 9 мая, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В Магадане состоялось шествие «Бессмертного полка». Жители региона несли портреты своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне, и их фронтовые награды. Фотографии родственников тех лет есть не у всех, многим известны только имена и фамилии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА MagadanMedia Шествие Бессмертного полка в Магадане

РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ Шествие Бессмертного полка в Магадане

Читайте также: На Колыме прошёл парад в честь Дня Победы

Традиционно шествие колонны стало самым массовым мероприятием 9 мая, подчёркивает ИА MagadanMedia. На автомобиле перед колонной Бессмертного полка ехали ветераны — участники Великой Отечественной войны.

ИА MagadanMedia Шествие Бессмертного полка в Магадане

По информации РИА «Колыма-Информ», практически каждая семья в Магаданской области потеряла родных в Великой Отечественной войне, но фотографии родственников тех лет есть не у всех. Некоторые несли фронтовые награды, а многим известны только имена и фамилии погибших на войне.

ИА MagadanMedia Шествие Бессмертного полка в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане также состоялся парад Победы. В нём в том числе участвовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших героев.