Магадан, 9 мая, 2019, 07:01 — ИА Регнум. В Магадане в праздничном шествии в честь дня Победы прошли колонны военных и пограничники, спасатели и пожарные МЧС, бойцы Росгвардии и сотрудники полиции, офицеры правоохранительных служб. Участвовали в параде также офицеры уголовной исполнительной системы региона, колонны судебных приставов и таможенников, магаданские юнармейцы, курсанты центра военно-патриотической подготовки «Подвиг» и Молодежного патриотического клуба «Наследие», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Магаданской области Парад Победы в Магадане

Открыла праздничное шествие группа людей, одетых в форму пограничников времен Великой Отечественной войны, с государственным флагом России и знаменем Победы — штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

На трибунах парад принимали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших героев, представители организации «Боевое братство», члены магаданского Совета ветеранов, почетные граждане города и области, губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По главной площади проехала военная техника — бронетранспортер «БТР 80», автомобиль повышенной проходимости «Трэкол», бронированный автомобиль на базе «Урал 43 206». Сопровождал праздничное шествие муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки, завершился парад под «Прощание Славянки».

В честь праздника в Магадане сегодня состоялась легкоатлетическая эстафета и бесплатный показ кинофильмов военной тематики в кинотеатре «Горняк». Колымчан угощали солдатской кашей из полевых кухонь, были представлены концертные программы, состоялись и народные гуляния в городском парке. Празднование Дня Победы в Магадане завершится ночью салютом.