Казань, 9 мая, 2019, 06:00 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны из Татарии на фронт ушли порядка 700 тыс. жителей, только половина из них вернулась домой. Об этом на церемонии открытия обновленной Аллеи Славы в жилом массиве Юдино в Казани сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Kzn.ru Ветераны на открытии Аллеи Славы

Kzn.ru Памятник павшим героям Великой Отечественной войны

Kzn.ru Торжественное открытие обновлённой Аллеи Славы в Казани

Церемония прошла в преддверии Дня Победы, в ней приняли участие глава региона и мэр Казани Ильсур Метшин. В рамках работ был отреставрирован памятник павшим героям Великой Отечественной войны, проведено усиление фундамента памятника, выполнен ремонт площадок из бетона, а также заменили покрытие из природного камня, отремонтировали арку, стелу, конструкции, привели в порядок скульптуры и информационные доски. Благоустроено было и свыше 9 тыс. кв. м.

Рустам Минниханов отметил, что жители региона внесли свой вклад в победу не только на поле боя, но и в тылу, так как республика поставляла свыше 600 видов военной продукции, а каждый шестой самолёт производился в ней. Только один Казанский пороховой завод поставил на фронт свыше 100 тыс. тонн пороха.

«Наши села обеспечивали фронт продуктами питания. Каждый своим трудом на поле битвы и на производстве ковал Победу. Мы должны помнить наших героев», — заявил Минниханов.

По словам Ильсура Метшина, именно в Юдино пришли первые вести о начале Великой Отечественной войны — её получили юдинские железнодорожники, которым поступил сигнал «не отправлять вагоны в сторону западной границы нашей страны».

Напомним, в Татарии на середину апреля 2019 года относительно данных за 2015 года число ветеранов Великой Отечественной войны сократилось вдвое — с 76,839 тыс. до 38,642 тыс. человек. Непосредственных участников боевых действий и инвалидов в регионе проживает 1,9 тыс. человек.

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