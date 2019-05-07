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Ветеранов Великой Отечественной войны в Татарии стало в два раза меньше

Общество

Всего в республике к 74-летию Победы проживают 38,642 тыс. ветеранов

Казань, 7 мая 2019, 04:21 — REGNUM  В Татарии за последние четыре года число ветеранов Великой Отечественной войны сократилось в два раза: на начало мая 2015 года их было 76,839 тыс. человек, а на середину апреля 2019 года 38,642 тыс. человек. Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Непосредственно тех, кто участвовал в боевых действиях, и инвалидов Великой Отечественной войны в регионе проживает 1,9 тыс. человек. Выступая на заседании оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий 6 мая, глава региона Рустам Минниханов отметил, что за последние четыре года численность ветеранов снизилась в два раза и «тем важнее становится глубоко персональная адресная работа по решению насущных проблем ветеранов».

Напомним, новую ежегодную денежную выплату, предусмотренную для ряда категорий граждан ко Дню Победы и принятую указом Владимира Путина от 24 апреля 2019 года, в Татарии получит 1481 человек. Выплата полагается участникам боевых событий, участникам партизанского и противофашистского движений.

На сегодня в Татарии живут 390 инвалидов и 834 участника войны, среди которых 318 участников Великой Отечественной войны, что не входили в состав действующей армии. Ещё 162 жителя в годы войны жили в блокадном Ленинграде, а 168 человек — это бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Кроме того, в регионе на сегодня 27,766 тыс. тружеников тыла и свыше 9 тыс. вдов погибших, умерших участников, инвалидов войны.

6 мая в рамках торжественного мероприятия глава Татарии вручил родственникам ушедших из жизни в годы войны героям государственные награды. Орден Александра Невского был передан родственникам Павла Эзекова, умершего в 1945 году, Орден Отечественной войны II степени — семье погибшего в 1942 году Мухлиса Хайрова, а медаль «За отвагу» — семье погибшего в 1943 году Федора Морозова.

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