Лондон, 9 мая, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Первенца британского принца Гарри и его жены Меган Маркл назвали Арчи, сообщили герцог и герцогиня Сассекские в Twitter.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Мегал Маркл

Уточняется, что его полное имя — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, причём «Арчи» является сокращённым вариантом имени «Арчибальд», что значит в переводе «храбрый».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арчи появился на свет 6 мая 2019 г. Вскоре после его рождения мать пообщалась с прессой, рассказав о хорошем самочувствии первенца. 8 мая журналисты смогли увидеть мальчика в Виндзорском замке.