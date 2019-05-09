Москва, 9 мая, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Москве 9 Мая соберётся колонна «Ржевская битва», призванная напомнить о одной из наиболее значимых битв, определивших ход Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доброволец Новосибирского поискового отряда «Поиск-МГиВ» Надежда Усманова.

Бойцы истребительного противотанкового батальона на пути к Вязьме после боёв за Ржев, 4 марта 1943 года

«Мы пойдём колонной «Ржевская битва». Там соберутся потомки тех, кто в 1942−43 гг воевал под Ржевом, благодаря которым и устояла Москва и гораздо меньше был удар фашистов по блокадному Ленинграду, а потом состоялась и Ленинградская битва, с успехом прошли мы переломный момент в Великой Отечественной войне», — заявила Усманова.

Организаторы ожидают, что колонна соберёт не менее 200 человек — не только москвичи, но и жители Тверской области, Ржевского района и так далее.

«Мы думаем, к нам присоединятся и те неравнодушные, кто хотел бы обратить внимание на те события, которые в 1942—1943 гг. проходили под Ржевом. Это, пожалуй, последний великий сдвиг в Великой Отечественной войне, не увековеченный должным образом», — отметила Усманова.

«Мы собираемся на Тверской улице в районе дома 21, это Музей современной истории России. Там формируется наша колонна и дальше вместе с шествием «Бессмертного полка» идём до Красной площади», — подчеркнула она.

Напомним, что в Москве сбор участников «Бессмертного полка» начинается в 14:00 у станции метро «Динамо». В 15:00 колонна двинется к Красной площади. Она пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, Манежной и Красной площадям, а затем распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.