Москва, 9 мая, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Всё больше стран присоединяются к движению «Бессмертный полк». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

«У нас достаточно широкая международная общественность присоединилась к этому движению. Только в США в 13 городах проходят эти акции. 109 государств уже участвуют в движении «Бессмертного полка», — заявил Макаров.

Он отметил, что 4 мая уже прошли первые шествия в мире. Часть участников были граждане Российской Федерации, которые проживают в этих странах, выходцы из постсоветских стран, которые там проживают, в том числе и, например, сотрудники Министерства иностранных дел.

«Мероприятия состоялись даже в Анкаре, в Стамбуле — удивительно, вроде бы Турция участвовала на стороне гитлеровской коалиции, но наши люди есть везде! Мы гордимся своими предками и стремимся эту память сохранить и передать молодыми», — отметил Макаров.

По его словам, движение принято по-настоящему народный характер.

«Эта акция — личная историческая память каждой семьи, для того чтобы постичь и ещё раз вспомнить и напомнить молодому поколению о подвигах отцов, дедов и прадедов нынешнего молодого поколения. И на этих примерах их беззаветного служения своей отчизне, жертвенности, которую они проявили в ходе Великой Отечественной войны, побудить их также любить свою Родину и отдавать ей все свои знания и умения», — добавил Макаров.