Екатеринбург, 9 мая, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Назаров Семён Иванович — прадед корреспондента Уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени в 1942 году и Орденом Великой Отечественной войны I степени в честь 40-летия Победы в 1985 году. Коммунист.

Министерство обороны Российской Федерации Наградной лист Семёна Назарова

Родился в орловском селе Красная Рыбница 6 июня 1919 года — всего через 19 месяцев после Великой Октябрьской революции. В 15 лет вступил в комсомол. После школы закончил Железнодорожное училище в Орле. В 1939 году был призван в армию, и уже в 1940 году стал командиром отделения стройбата 1-й Краснознамённой армии.

Начало войны Семён Назаров встретил в городе Ворошилове. В феврале 1942 года он стал командиром взвода стрелкового батальона 106-й отдельной стрелковой бригады. Бригаде противостояла 2-я танковая армия немцев, расположенная на правом фланге группы «Центр». В этих сражениях Назаров и его товарищи получили боевое крещение. Нацисты нападали по четыре-семь раз в день, а наши бойцы держали оборону. Бригада потеряла до половины личного состава, но стояла намертво, не давая фашистскому зверю прорваться на шоссе Болхов-Белев.

Ещё тогда Семён Назаров проявлял себя не только как отважный боец, но и настоящий коммунист. В мае 1942 года он становится замполитрука — уже во втором отдельном стрелковом батальоне бригады.

Министерство обороны Российской Федерации Наградной лист Семёна Назарова

В июле 1942 года всю бригаду отправляют на Воронежский фронт — там проходили наступательные операции советских войск. 106-я бригада становится активным участником сражений.

9 августа 1942 года нацисты закрепились в деревне Ивановка в 60 км от Воронежа и пытались прорвать оборону стрелкового батальона. Назаров, на тот момент — старшина роты батальона, первым открыл по противнику огонь, уничтожая фашистов. 10 августа при наступлении на высоту у деревни Ивановка он первым ворвался во вражеский окоп. При себе у него были гранаты, которыми он подорвал 15 фрицев. Всего в тех боях Семён Назаров уничтожил до 25 фашистских солдат и офицеров. За этот подвиг 2 января 1943 года он был награждён Орденом Великой Отечественной II степени.

Министерство обороны Российской Федерации Наградной лист Семёна Назарова

По страшной иронии судьбы, на следующий день после награждения Назарова тяжело ранят в бою с фрицами. Но он остаётся жив. Бойца отправляют на лечение в город Серов Свердловской области. В госпитале он пробудет 4 месяца.

После перенесённой травмы Семён Назаров отправляется в село Оконешниково, где работает на благо местного колхоза. Позже судьба связывает его с коммунистической партией. В 1945 году Назаров становится членом ВКП (б), позже — инструктором орготдела в райкоме партии. К 1960-му году он возглавляет партийную организацию колхоза, а через несколько лет уезжает на целину, где участвует в работе Карагандинского металлургического комбината до самой пенсии.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Партийный билет Семёна Назарова

В год 40-летия Победы, в 1985 году Назарова награждают Орденом Великой Отечественной войны I степени. Но началось «лихое время»…

Семён Назаров не принимал десталинизацию и поношение советской истории. «Мы воевали с лозунгом «За Родину, за Сталина!», — говорил он. Назаров верил в партию и очень тяжело переживал «перестройку», развал Советского Союза и лихие девяностые.

Всю жизнь Семён Назаров придерживался твёрдых партийных принципов. На работе и в семье знали, что он ни единой спички с производства не унёс. Назаров был убеждённым патриотом, но не горлопаном — человеком Семён Иванович был молчаливым. И о войне говорить не любил…