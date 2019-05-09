Москва, 9 мая, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Участникам шествий «Бессмертного полка» следует выходить не только с портретами родных и близких, но и тех многочисленных погибших на войне солдат, о которых теперь некому вспомнить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», автор идеи «Бессмертный полк» Геннадий Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

«Везде постоянно пишут: берите портреты родных, близких. Но какое ваше дело, чей портрет будет? Я беру портрет не власовца, не бандеровца, а портрет чей-то, у кого не осталось родных. Кто его понесёт? Разве его лицо не должно быть в рядах «Бессмертного полка» — заявил Иванов.

Он напомнил, что на войне погибли в том числе и совсем молодые юноши, многие из которых не успели обзавестись семьёй.

«У них ни родных, ни близких, ни детей, ни внуков, ни правнуков. Они что, не должны быть в «Бессмертном полку»? Но кто их понесёт? Я собираюсь на государственном уровне поднимать этот вопрос, в центральном штабе «Бессмертного полка», — подчеркнул он.

Иванов призвал поддержать идею волонтёров Победы, организовать группы людей, которые бы занялись восстановлением памяти о таких солдатах.

«У нас есть красивый лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто». Не всегда так оно. Эти люди — разве они не забыты? Александр Матросов, если бы не совершил подвиг и не получил звание героя посмертно, не был бы в «Бессмертном полку»! Он беспризорник, детдомовец. И сколько таких беспризорников было в то время? Не все они героя получили. Их нет в «Бессмертном полку». Не должно такого быть», — добавил Иванов.