Москва, 9 мая, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Главная задача организаторов «Бессмертного полка» заключается в том, чтобы акцией было охвачено максимальное число населённых пунктов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», автор идеи «Бессмертный полк» Геннадий Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

«Главное не численность в городах больших, а то, чтобы «Бессмертный полк» прошёл и в какой-нибудь заброшенной деревне, пусть и численностью в два-три человека. Война коснулась всех, всех деревушек», — заявил Иванов.

«В городах, конечно, всё легче организовать. Но там, в какой-нибудь деревне, осталось три дома, может, всего. Кто-то выйдет. Понятно, что не пойдут они шествием с портретами, но просто с фотографиями выйдут к памятнику. Это тоже значит отдать долг своим родным и близким, участникам Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.

Отец Геннадия Иванова — Кирилл Матвеевич Иванов, — родился в 1915 году, а в Красную армию его призвали ещё в 1938-м. Отслужил, вернулся, потом, когда началась война, опять ушёл на войну. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте, Втором Прибалтийском фронт. Был наводчиком 45-мм пушки, затем командиром пушки, дважды ранен. Портрет Кирилла Иванова возглавил первое шествие «Бессмертного полка» в 2007 году.