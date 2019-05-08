Никосия, 8 мая, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Президент Кипра Никос Анастасиадис намерен «заручиться поддержкой» против действий Турции на саммите стран ЕС в Румынии, 8 мая передает агентство Associated Press.

Kremlin.ru Никос Анастасиадис

Ранее власти Турции заявил о начале бурения на шельфе турецкой части острова, что вызвало резкую реакцию со стороны властей Республики Кипр.

США и Евросоюз уже заявили, что «глубоко обеспокоены» планами Турции по бурению в исключительной экономической зоне Кипра.

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