Санкт-Петербург, 8 мая, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Накануне Дня Победы обладателями Единой карты петербуржца стали представители ветеранских общественных организаций. На предпраздничной встрече в БКЗ «Октябрьский» им вручил карты временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов вручает «Единую карту петербуржца»

Проект объединяет на одном носителе банковскую карту, проездной билет, скидочную и бонусную системы, а в некоторых случаях и удостоверение личности. По поручению Александра Беглова до конца года функционал карты дополнит приложение «Мои льготы», которое позволит горожанам воспользоваться всеми доступными им мерами социальной поддержки.

Участники встречи одобрили предложение главы города внести в региональное законодательство поправки, предусматривающие социальную поддержку всех родившихся в годы блокады, независимо от того, сколько времени они прожили в осажденном Ленинграде. По словам Александра Беглова, у города есть возможность взять на себя такие социальные обязательства.

Временно исполняющий обязанности губернатора напомнил, что с 27 апреля вступил в силу закон о круглогодичном бесплатном проезде на пригородных электричках для пенсионеров, а в июле начнет работу служба социальных участковых. Он также сообщил, что для развития сети филиалов Музея обороны и блокады Ленинграда будет создан специальный фонд добровольных пожертвований. По словам главы города, 8 сентября в Соляном переулке откроется обновленная экспозиция.

Александр Беглов поздравил ветеранов с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за активное участие в жизни города.

6 мая начался прием заявлений на оформление Единой карты петербуржца в отделении банков партнеров — ВТБ, Банк Санкт-Петербург и Сбербанк. Многофункциональная именная карта объединяет в себе возможности банковской, скидочной, транспортной и бонусной карт, а также электронной подписи. ЕКП выпускается бесплатно на базе Национальной платежной системы «Мир» и открывает пользователям доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам. Срок оформления — 14 дней.

Читайте также: За два года «Единую карту петербуржца» могут оформить 2 млн человек