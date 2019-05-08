Москва, 8 мая, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не подтвердил информацию о том, что работы по расшифровке черных ящиков пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который сгорел при жесткой посадке в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, завершены. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает телеканал RT.

Скриншот видео YouTube-канала @ Следственный комитет Российской Федерации

«Не подтверждаем. Межгосударственный авиационный комитет не даёт комментариев о ходе расследования авиакатастрофы самолёта SSJ-100», — заявили в МАК в ответ на вопрос о том, завершена ли расшифровка черных ящиков SSJ-100.

Также в МАК подчеркнули, что в дальнейшем вся информация о расшифровке будет опубликована на официальном сайте комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети интернет уже появилась расшифровка переговоров экипажа самолета с диспетчером «Шереметьево», а также переговоры аварийных служб.

Напомним, что в результате жесткой посадки и пожара на борту SSJ-100 погиб 41 человек.