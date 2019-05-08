Пекин, 8 мая, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Одна из крупнейший криптовалютных бирж в мире Binance подверглась атаке хакеров. В результате взлома злоумышленники смогли украсть семь тысяч биткоинов ($40 млн), сообщает Bloomberg.

Bitcoin.com Криптовалюта

Хакеры украли деньги с одного из «горячих кошельков» биржи, при этом остальные не пострадали. Злоумышленникам удалось обмануть систему безопасности Binance и украсть всю сумму всего за одну транзакцию.

Глава Binance Чжао Чангпенг сообщил, что хакеры серьёзно подготовились к взлому, выбрав удачное для этого время. Тем не менее средства удалось восстановить из резервного фонда.

Ранее группе хакеров удалось похитить криптовалюту при помощи почтовых ящиков пользователей Microsoft Outlook. Множественные атаки совершались с 1 января по 28 марта 2019 года. По информации нескольких источников, подобные хакерские нападения могли совершаться в течение более длительного времени — до шести месяцев.