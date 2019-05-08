Москва, 8 мая, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Реальная инфляция в РФ намного выше той, о которой регулярно отчитываются российский чиновники, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил ИА REGNUM 8 мая, комментируя прогноз Минэкономразвития РФ о том, что в мае 2019 года инфляция составит 5−5,1% в годовом выражении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Каждый, кто ходит в магазин, покупает продукты питания, оплачивает услуги ЖКХ, покупает медикаменты, заправляет свой автомобиль и видит реальные ценники, понимает, что никакой инфляции в 5% в РФ нет, — сказал Жуковский. — Реальный рост цен в стране гораздо выше, чем тот, о котором отчитываются государственные органы. Все это, с моей точки зрения, попытки манипулирования общественным сознанием. Реальный рост на продукты питания, медикаменты и услуги ЖКХ, и прочее составляет примерно 12−15% год к году. Так и хочется спросить: где же обещанная Центробанкам РФ инфляция в 2%?»

По мнению Жуковского, Минэкономразвития пытается сделать хорошую мину при плохой игре, показав, будто девальвация рубля и повышение ставки НДС на 2% вовсе не привели к резкому росту цен.

«У чиновников своя жизнь, и они живут на другой планете. У них нет ни кризиса, ни инфляции, ни безработицы, нет затягивания поясов, падения уровня жизни. И меня абсолютно не удивляет, когда на уровне министров всерьёз заявляется, что кризис в российской экономике закончился и реальные зарплаты растут рекордными темпами с 2012 года, — сказал Жуковский. — Однако то, что они пишут в своих отчётах, не имеет никакого отношения к жизни подавляющего числа граждан России. Между тем чем больше чиновники занимаются лицемерием и промывкой мозгов и рассказывают сказки про рост экономики, тем сильнее падают рейтинги доверия к органам власти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в апреле инфляция выросла на 0,3%, с начала 2019 года — на 2%. Также отметим, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, сформулированному в обзоре министерства «Картина экономики», в мае 2019 года инфляция окажется на уровне 0,3% в месячном выражении и 5−5,1% — в годовом.