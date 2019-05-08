Москва, 8 мая, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Главной причиной роста цен на хлеб в России стало подорожание пшеницы и муки, заявила РИА Новости представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

Saboteur Хлеб

По ее словам, основания для этого сложились еще в августе — сентябре прошлого года. Вместе с тем «Руспродсоюз» уже тогда говорил, что необходимо корректировать прейскурант, однако из-за длительности процедур согласования изменения цен производители были вынуждены поднимать себестоимость сырья, добавила Нагайцева. Кроме того, на цену на хлеб повлиял также рост НДС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, в апреле инфляция выросла до 0,3%, с начала 2019 года — на 2%. За неделю (23−29 апреля) на 1,1% выросли цены на пшено, на 0,7% — на свинину, на 0,4% — на баранину, на 0,3% — на маргарин, рис и карамель, на 0,2% — на говядину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, конфеты шоколадные и печенье.