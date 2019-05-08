Чкаловск, Нижегородская область, 8 мая, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Проверив качество и безопасность питания детей в учебных заведениях Чкаловского района Нижегородской области, прокуратура обнаружила многочисленные нарушения, включая то, что «использовались запрещённые продукты». Проверка проходила в марте, по её результатам материалы направлены в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, которое должно будут принять меры. Помимо этого, начальник управления образования и молодёжной политики администрации Чкаловска получил представление, а семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Кости

Проверку в марте проводила прокуратура Чкаловского района. Выяснилось, что одна из организаций для питания детей использовала запрещённые продукты, в числе которых биойогурт на базе растительных жиров, вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока. Та же организация, название которой не сообщается, при замене блюд, продуктов на другие не имела подтверждения соответствия их пищевой ценности, а также допускалось повторение в течение дня одних и тех же продуктов. Меню, которое висело в обеденном зале на момент проверки, не было утверждено директором, в нём не было данных об объёмах предлагаемых блюд для детей разных возрастных групп. А самое главное — выявлено несоблюдение условий хранения и реализации охлаждённого мяса и пастеризованного молока, не было контроля температурного режима для быстропортящихся продуктов.

Ещё в одном детсаду рацион не соответствовал утвержденному примерному меню. Например, в феврале-марте из меню исключили второй завтрак, заменив на выдачу фруктов. В этом же учреждении не вёлся контроль за температурой морозильной камеры, не соблюдали правила хранения хлеба, очищенных овощей, нарушался порядок отбора суточных проб.

В одном из детских учреждений занижался вес готового второго блюда.

Помимо привлечения к ответственности семи должностных лиц и предписания на имя начальника управления образования и молодёжной политики администрации Чкаловска, меры будут приняты и отделом Роспотребнадзора.

Напомним, в конце октября 2018 года в МАОУ «Школа №139» Московского района Нижнего Новгорода было зафиксировано массовое отравление школьников. Проверка показала, что возбудителем стал ротавирус, а источник инфекции — сотрудник пищеблока. В ноябре 2018 года случаи отравления были зарегистрированы в МАОУ Гимназия №53, где выявили норовирусную инфекцию, которую занёс сотрудник пищеблока. В рамках контрольных мероприятий обнаружили и нарушение санитарных норм, начиная от несоблюдения условий хранения и заканчивая мухами.