Петропавловск-Камчатский, 8 мая, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Жители Камчатки, обычные люди, небогатые и не известные, не политики и не бизнесмены, простой народ, как его принято называть, собрали в социальных сетях деньги на диван для бабушки — ветерана Великой Отечественной войны. Старый диван у бабушки совсем рассыпался. К сбору денег для ветерана подключилось крупнейшее независимое СМИ региона ИА Кам 24, он продолжается, а жители Камчатки, те самые, не богатые и не знаменитые, решили ещё и ремонт бабуле сделать, сами, своими руками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Инициатор сбора средств, жительница Камчатки по имени Анна, попросила не называть её фамилию. Она знакома с семьёй бабушки-ветерана. Она и рассказала журналистам ИА Кам 24 о 90-летней Ольге Дмитриевне, ветеране войны.

Семья ветерана — сама Ольга Дмитриевна и её немолодая уже дочь — испытывают серьёзные материальные трудности. Говорить о своих проблемах всегда неловко, потому и фамилии ветерана и её дочери тоже попросили не публиковать.

Анна узнала о проблемах семьи ветерана в профсоюзной организации своего предприятия. Вместе с коллегами неравнодушная женщина съездила к бабушке домой. Живёт ветеран в микрорайоне, который называется БАМ. Дочь, которая тоже на пенсии, продолжает работать, помогает маме, но в семье очень не хватает мужских рук и, конечно, денег.

Диван, благодаря объявленному в социальных сетях сбору, удалось найти — он не новый, но вполне крепкий. Однако теперь добровольные помощники уже подумывают — брать ли диван или купить новую кровать — сбор продолжается, и денег теперь хватает.

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Обе пожилые женщины — бабушка-ветеран и её дочь при встрече с журналистами очень стеснялись и просили не называть их фамилию. Они рассказали, что родилась ветеран Великой Отечественной Ольга Дмитриевна в посёлке Юрино Марийской АССР в 1928 году. Всю войну проработала в колхозе, с 14 лет её трудовой стаж. Фронту нужно было много продовольствия. В 50-х годах прошлого века Ольга Дмитриевна переехала на Камчатку.

В настоящее время ветеран Ольга Дмитриевна находится в больнице, всё чаще подводит здоровье. Дочь ухаживает за ней. А жители Петропавловска-Камчатского, организовавшие сбор денег на покупку дивана или уже кровати, во время отсутствия бабушки решили ещё и ремонт сделать в её квартире — своими руками, починить всё, что сломано.

Объявление о поиске дивана для ветерана Великой Отечественной войны, 90-летней бабушки, которая пусть и не воевала, но помогала Победе своим трудом в тылу, вызвало на Камчатке большой общественный резонанс. В социальных сетях камчатцы тут же припомнили региональным властям, в частности губернатору Владимиру Илюхину, что к 9 Мая 2018 года они приняли решение о выделении ветеранам ко Дню Победы по 5 тыс. рублей. Зато несколькими неделями ранее эти же чиновники приняли решение о повышении себе, а не ветеранам, региональных пенсий до 150 тыс. рублей. В этом году власти Камчатки расщедрились на 10 тыс. рублей каждому ветерану к празднику.

«А почему такие пенсии, по 150 тыс — не ветеранам? Или чиновники, Илюхин и его правительство, считают, что они такие пенсии заслужили, а ветераны — нет?!» — спрашивают камчатцы в соцсетях.

Досталось в социальных сетях и камчатским сенаторам — миллионерам Валерию Пономарёву (доход за 2018 год составил 2 млрд 345 млн рублей) и Борису Невзорову (доход в 2018 году составил 489 млн рублей), которые тоже ведь могли бы организовать постоянную помощь ветеранам. Но не считают нужным это делать.

«Господи! Какой позор! Ветеранов осталось считанные единицы! Да их на руках должны носить, а уж обеспечить им достойные условия жизни — это просто даже не обсуждается! Одни воевали, другие в тылу по 20 часов в сутки без выходных работали, они заслужили достойную жизнь! Они, а не чиновники!».

«А нашим чиновникам ветераны нужны только для показухи на праздниках и на выборах», — пишут жители полуострова в социальных сетях.

На Камчатке «подарки» ветеранам войны к предстоящему 9 Мая сегодня делают довольно странные. Например, власти объявили о том, что с 1 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться VIP-залом в аэропорту. А в другие дни, получается, VIP-зал положен только рыбным олигархам, чиновникам да депутатам-сенаторам? 13 мая ветерана Великой Отечественной в VIP-зал уже не пустит охрана? Да и без надобности ветеранам этот VIP-зал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов России к ветеранам Великой Отечественной войны относятся бережно, с должным почтением и заботой. Именно поэтому случаи пренебрежения памятью, отсутствие у чиновников благодарности к тем, кто штыком, ратным подвигом или самоотверженным трудом завоевал для всех ныне живущих мирную жизнь, вызывает большой общественный резонанс. Так, в 2015 году в поселке Датта Хабаровского края талая вода затопила ветхие дома и подворья вдов героев Великой Отечественной. На помощь пожилым женщинам пришёл коллектив крупнейшего угольного порта региона — АО «Дальтрансуголь», СУЭК. Портовики не только помогли с решением проблемы затопления, но и переложили в домах старые печки, выполнили другие ремонтные работы. Чиновники при этом так и остались в стороне.

Жители Камчатки всё чаще и все более открыто высказывают недовольство деятельностью властей своего региона. При этом власти, по мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, весьма топорно пытаются это скрывать. Но получается всё хуже. Камчатка стала единственным регионом в ДФО, где Первомай превратился в грандиозный скандал. В регионе запретили проход политических партий по площади. Оппозиция высказала намерение прийти в жёлтых жилетах, власти запретили их продажу. Праздник был отмечен задержанием активистов СР и КПРФ, прочими скандалами и окончательной потерей авторитета властью.