Вашингтон, 8 мая, 2019, 04:14 — ИА Регнум. США подозревают Иран в переброске баллистических ракет малой дальности на кораблях, находящихся в Персидском заливе, передает телеканал CNN.

Sludge G Иранский корабль

По данным телеканала, американские власти получили разведывательную информацию, согласно которой Иран перебрасывает баллистические ракеты на борту кораблей в Персидском заливе. Также сообщается, что Соединенные Штаты располагают данными, что Иран якобы планирует нанести удар по американской армии на Ближнем Востоке. В связи с этим Пентагон рассматривает возможность отправки средств ПВО в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон заявил об отправке на Ближний Восток авианосца и группы бомбардировщиков, чтобы оказать давление на Иран. Сообщалось, что якобы Иран готовит нападение на военнослужащих армии США в Персидском заливе.