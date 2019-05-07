Москва, 7 мая, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Специалисты Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России и ФГУП «Радон» подтвердили наличие опасной радиоактивной зоны на территории возможного строительства Юго-Восточной транспортной хорды (ЮВХ) Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

Ранее ИА REGNUM писало о том, как гражданские активисты и экологи провели проверку в районе Москворечье-Сабурово и выявили тридцатикратное превышение допустимого радиационного фона в отдельных местах. После этого проверку территории провели специалисты МЧС и ФГУП «Радон» совместно с экологами и общественными деятелями. Итоги показали ещё большие дозы радиации, чем выявленные ранее. Результаты проведённой работы были зафиксированы в официальном ведомственном акте.

«Представители МЧС и ФГУП «Радон» измерили мощности экспедиционной дозы гамма-излучения сертифицированными приборами по утверждённым методикам — то есть на 10 сантиметров от почвы. Оборудование было проверено и сертифицировано, это официальные приборы, и сотрудники, которые проводили измерения, имели право [измерения] проводить. Главный итог — подтверждение того, что есть загрязнение. Максимальное значение мощности составило около 6000 микрорентген в час», — сообщил Ожаровский.

По мнению эколога, весь склон состоит из радиоактивных отходов. Вести на этом месте строительство до того, как будет завершено обследование, неприемлемо.

«Только обследование покажет, что там происходит. У властей два выхода: или объявить могильник радиоактивных отходов в Москве, или аккуратно раскопать и вывести загрязнённый грунт. Я не знаю, какой из них лучше. Сперва нужно получить данные, потом уже принимать решение. Надо понимать, какая химическая форма, где больше радиоактивных веществ на протяжении склона. Пока не будет ясности, строить ничего нельзя. Оставить всё как есть неприемлемо. Я надеюсь, что московские власти не будут отмахиваться от официального акта. Давать советы по ЮВХ я не буду, но на склоне и вплотную к нему строить ничего нельзя. Акт говорит о двух местах, и это только два места раскопа. А такие раскопы есть на всем протяжении склона. Просто не было времени каждый изучать. По моему мнению, весь 500-метровый склон Москвы-реки, который примыкает к заводу, сложен из отходов. Это тысячи тонн радиоактивной урановой и ториевой руды. Хорошо, что государственные органы подтвердили наличие участков загрязнения. Плохо, что они не взяли пробы загрязнённой радионуклидами почвы. Тут важна конкретика, не только мощность дозы на поверхности, но и то, из чего состоят отходы. Мы ждём анализов своих проб, которые мы взяли», — отметил эксперт.

По словам Ожаровского, предыстория появления радиоактивных отложений в этой местности такова: с 30-х годов прошлого века в данном районе работало предприятие, которое с 50-х годов начало заниматься радиоактивными рудами. На тот момент эта территория считалась Подмосковьем. Долгое время склон был огорожен и принадлежал предприятию. И сейчас вокруг склона можно заметить остатки забора, который некогда шёл до Москвы-реки.

Эксперт считает, что, видимо, в какой-то момент забор был снесён, а отвалы радиоактивной руды засыпали грунтом. Поэтому радиационный фон на данном участке в целом нормальный, однако стоит копнуть землю поглубже, измерительные приборы фиксируют резкий скачок.

«Всё это был засыпано. И не знаю, насколько это соответствовало закону тогда, но таким образом мы получили как бы бесхозные отходы предприятия на территории Москвы-реки. Ситуация, конечно, дикая. Нужно провести работы по маркировке этих мест. И не общественными средствами — нужно, чтобы власти разобрались, кто это должен сделать, чтобы установили знаки и восстановили забор. Эта территория не должна быть в открытом доступе», — сказал эколог.

Во время инспекции с ФГУП «Радон» и МЧС Ожаровский видел людей, которые гуляют с собаками, велосипедистов, следы от пикников. По его мнению, необходимо срочно отгородить это место от людей и даже поставить пост, чтобы прохожие не могли проникнуть на территорию.

«Местные жители говорят, что вместе с рудой выкидывали и загрязнённое оборудование. Свидетели говорят, что раньше туда подъезжали машины, выкапывали радиоактивную технику, чтобы сдать её на металлолом. То, что мы сделали с «Радоном» и МЧС — это только первый шаг. Нужно проводить обследования и далее. Должен быть второй, третий, четвёртый шаги. Надеюсь, что следующие шаги также будут сделаны открыто. Мы все заинтересованы, чтобы максимально открыто шло дальнейшее изучение этой радиационной аномалии», — заключил эксперт.