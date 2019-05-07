Москва, 7 мая, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта при содействии «Поискового движения России» с 29 апреля открыли более 120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников. Они будут работать по всей стране вплоть до 9 мая. При этом уже сейчас поступило более тысячи заявок от граждан.

Активисты проекта «Судьба солдата»

Больше всего заявок пришло из Рязанской области (67), Ивановской области (26) и Республики Башкортостан (17). После того как эксперты находят информацию о родственнике заявителя, активисты ОНФ организуют передачу найденных сведений обратившимся гражданам.

«Этот проект связан с деятельностью «Поискового движения России». Мы всегда оказывали гражданам помощь в разных вопросах — поиск информации о боевом пути человека, о без вести пропавших, погибших и так далее. Поисковики — это достаточно большая организация, но, конечно, Народный фронт, который присоединился к этому проекту, помогает сейчас делать эту работу, используя свои большие возможности. Благодаря этому 85 регионов подключились к организации общественных приемных» — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Она добавила, что проект «Судьба солдата» — это отличная возможность пополнить семейную историю. При этом во многих регионах активистам ОНФ уже удалось найти нужные данные и сообщить об этом родственникам: «Ребята из Хабаровского края сообщили о том, что правнучка искала могилу своего деда. В семье знали, что он погиб, но не знали, где он похоронен. Теперь документы появились, ребята нашли место захоронения. Родственники собираются туда поехать. У другой заявительницы дедушка был без вести пропавшим. Благодаря помощи активистов ОНФ они узнали, что он погиб в ноябре 1941 года и даже стало известно место захоронения».

В Москве открылись две общественные приемные, куда обратились уже несколько десятков человек.

Юная москвичка Алена Лазарева пришла в общественную приемную в поселке Кокошкино, чтобы найти хоть какие-то сведения о своем пропавшем без вести прадедушке. Когда-то этими поисками занималась ее бабушка. Документов с тех времен осталось совсем немного: фотография, несколько писем с фронта и извещение о том, что Евгений Миронюк пропал без вести. И вот уже больше 75 лет родные солдата пытаются хоть что-то узнать о его судьбе: где он воевал и где принял последний бой. С сегодняшнего дня этими поисками занялись активисты ОНФ.

Напомним, что стационарные общественные приемные открылись в библиотеках, школах, вузах, торговых центрах, на площадях, в скверах, парках и других общественных местах городов. Также активисты ОНФ выезжают в населенные пункты разных районов, где работают и мобильные приемные. Жители отдаленных территорий могут подать заявку на поиск информации о родственнике с помощью отправки анкеты на электронную почту региональных отделений ОНФ или сообщением в социальных сетях.