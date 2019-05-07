Москва, 7 мая, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Подорожание в России валидола и ряда других лекарственных препаратов связано с общими инфляционными процессами, которые имеют место в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая рассказал гендиректор Ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что цены на валидол в России растут шестой месяц подряд, в апреле препарат подорожал ещё на 2,9%.

Лекарства

Дмитриев согласился, что препарат действительно подорожал на несколько процентов, и связано это с инфляцией и подорожанием горючего, в числе прочего.

«У нас дорожает бензин. Лекарства по воздуху должны летать? Их надо возить. Дорожает абсолютно всё», — сказал Дмитриев.

Кроме того, гендиректор ассоциации уточнил, что фармацевтическая отрасль в России находится в особенно уязвимом положении.

«Такого пресса, как тот, который давит на фарму, наверное, нет ни у кого, — сказал Дмитриев. — У нас есть целый список, на который мы вообще не имеем право поднимать цену, несмотря ни на что».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, цены на валидол в России растут шестой месяц подряд, в апреле препарат подорожал ещё на 2,9%. Резкий рост цен на валидол наблюдается в России с конца минувшего года. В ноябре и декабре цены на препарат росли примерно на 15% ежемесячно, в январе он подорожал ещё на 10,5%, в феврале — на 5,8%, в марте — на 3,6%.