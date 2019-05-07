Москва, 7 мая, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Ответственность за положение дел, сложившееся в Венесуэле, лежит как на США, так и режиме президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который так и не сумел диверсифицировать развитие экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Ситуация в Венесуэле очень сложная — имеет место действительно масштабный кризис и недовольство части населения. Ключевую роль (для Мадуро — прим. ИА REGNUM ) играет поддержка со стороны вооружённых сил. Но, помимо них, есть ещё массовые организации сторонников чавистов, есть местные структуры. Так что связывать всё только с армией не стоит», — сказал Костюк.

В то же время эксперт усомнился в том, что в Венесуэле может начаться полномасштабная гражданская война.

«Сегодня не та ситуация, но гражданский конфликт уже идёт, пусть и не в форме классической войны, — уточнил эксперт. — Но я всё-таки не верю, что будет открытая военная интервенция или гражданская война. Однако противостояние продолжится. Ни власти, ни оппозиция не идут на серьёзные уступки. Они друг друга не слышат и находятся в клинче. Играет свою роль и внешний фактор. К тому же говорить о прочности нынешней власти Венесуэлы в сравнении с годами правления Чавеса, конечно, тоже не приходится».

Костюк подчеркнул, что хотя США несут свою долю ответственности за положение дел в Венесуэле, большое значение имеет и неэффективная внутренняя политика правительства Мадуро.

«Ему не удалось дифференцировать развитие экономики, и по-прежнему чуть ли не 90% экспортной выручки даёт нефтяной сектор», — отметил Костюк.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, Каракас готов дать ответ на возможное военное вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы.

«Если они (США) предпочтут военный путь, то у нас есть вооружённые силы, народная милиция и народ, — заявил на пресс-конференции Арреас. — Мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу».