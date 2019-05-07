Москва, 7 мая, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Автор заявлений о том, что Сталин — соучастник Гитлера в блокаде Ленинграда, лжец и дурак, и его целью является снятие с Гитлера полноты ответственности, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 7 мая, комментируя высказывания писательницы Елены Чижовой.

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Как сообщалось ранее, Чижова в своем эссе для швейцарского издания Neue Zurcher Zeitun написала, что Сталин ненавидел Ленинград из-за «самосознания» его жителей и их «способности к независимому мышлению» — и потому способствовал планам Гитлера по блокаде города.

«Во-первых, писатель — это тот, кто пишет художественные сочинения. Писатель — не значит умный человек. В данном случае этот писатель — дурак.

Во-вторых, писатель — не значит честный человек. И в данном случае этот писатель — лжец.

Почему этот глупый писатель лжет? Лжет он потому, что ему надо снять полноту ответственности с Гитлера. Для этого он будет делать «соучастником» Сталина и таким образом размазывать ответственность.

Обвинения советских властей в соучастии Гитлеру — старая и гнусная ложь, но от этого она не становится правдой», — отметил Модест Колеров.