Москва, 7 мая, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Система защиты гражданской авиации в России работает, если экспертиза катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево будет указывать на то, что проблемы в том числе и в самом самолёте, то «Аэрофлот» его использовать не будет. Главная проблема SSJ-100 была понятна ещё до трагедии — это отсутствие сервисной базы и постоянный простой поломавшихся самолётов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 мая, на условиях анонимности рассказал источник в группе компаний «Аэрофлота».

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"Катастрофа — трагичная и страшная. Что оказалось за кадром: система гражданской авиации работает. Когда экипаж принял решение садится в «Шереметьево», то все службы работали на посадку самолета: с перебоями в связи диспетчеры расчистили самолету коридор на полосу. Аварийные службы действовали максимально эффективно в этой ситуации. Почему не были приняты некоторые меры, которые обсуждают диванные эксперты (пена на полосе и так далее) — будут разбираться эксперты», — рассказал сотрудник группы компаний «Аэрофлота», попросивший не указывать его имя и должность.

По его словам, было потрачено только топливо на 45−50 минут полета при том, что перелет в Мурманск — около двух часов. Это и стало причиной «козления» — самолет садился со значительным превышением посадочной массы.

«Могла ли молния вывести из строя системы самолета? Защита от ударов молний существует. Почему она не сработала в этот раз — должны выяснить эксперты. Детальный прогноз погоды — был. Но никакие синоптики не смогут предсказать с точностью до километра, куда ударят молнии», — сказал сотрудник группы компаний «Аэрофлот».

Что касается самого SSJ100, то, как выразился собеседник, он «летает». В своем классе он «ненамного хуже аналогов».

«Главная беда — отсутствие сервисной базы: складов запчастей и эффективной системы быстрого обслуживания и устранения неполадок. Некоторые запчасти доставляют с завода в Комсомольске-на-Амуре от 3−4 дней. В это время — простаивают. Приостановить эксплуатацию — отчасти политическое решение. Но если будут выявлены системные технические неполадки, политика отойдет на второй план», — считает собеседник.

Он также передал отношение в «Аэрофлоте» к ситуации вокруг пассажиров и багажа, который якобы забирали, заблокировав эвакуацию пассажиров задних рядов.

«Осуждать — очень легко. Но понять поведение человека в экстремальной ситуации можно, только побывав в похожих обстоятельствах. Возможно, забрать багаж — психологическая защита. Бортпроводники и пилоты сделали всё, чтобы пассажиры вышли из самолета до 90 секунд. Уровень освещения в медиа: поспешность в передаче информации первый раз в подобном случае нагнетала истерию. Постоянные перепечатки не до конца проверенного «первака» превращали эту информацию в достоверную», — пояснил сотрудник «Аэрофлота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая в «Шереметьево» самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек. Межгосударственный авиационный комитет в течение месяца представит предварительные результаты расследования этой катастрофы.