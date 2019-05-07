Москва, 7 мая, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Бельгийское сетевое издание EU Reporter публикует обзор экономических и политических событий в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Год назад, 7 мая 2018 года Владимир Путин присягнул на четвертый срок на посту президента России. Вновь избранный российский лидер приехал на церемонию инаугурации прямо из своего кабинета, демонстрируя людям, что он занимается текущими делами, и в то же время показывая целой армии высокопоставленных чиновников, ожидающих в роскошных залах Кремля, что цели, которые он поставил на свой четвертый срок, не ждут», — пишет Джеймс Уилсон.

«Путин — неоспоримо очень популярная личность в российском обществе. Он пользуется таким уровнем доверия и уважения, которого трудно достичь политику. Более того, Путин смог достигнуть его и сохранять в течение многих лет. Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости среди российского населения. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся с отвращением и страхом с примесью уважения.

Путин умен, он прекрасно осознает, что для того, чтобы завоевать преданность народа, мало лишь «острого пера и меча», подлинно историческая личность и любимый лидер нации должен также осуществлять значимые перемены в жизни страны. Держа это в уме, в первый день своего четвертого срока в прошлом году он издал указ о национальных целях и стратегических задачах для развития Российской Федерации до 2024 года.

Подписав этот документ, он поставил перед своим правительством одну из крупнейших задач в двадцатилетней истории своего правления. Он запустил девять национальных проектов по развитию ключевых областей в жизни страны, которые к концу его нынешнего срока должны привести к устойчивому росту количества населения, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, попаданию России в число пяти крупнейших экономик мира, повышению темпов экономического роста выше среднего мирового уровня, улучшению защиты экологии и, главное, к сохранению знаменитой «путинской макроэкономической стабильности», что будет трудно осуществить при постоянном давлении санкций.

Национальные проекты Путина сосредоточены внутри страны, их цель — модернизировать инфраструктуру, развивать человеческие ресурсы и предпринимательство, создавать условия для всеобъемлющего развития цифровой экономики среди прочих поставленных задач. По указанию президента на означенные цели было выделено более 380 миллиардов долларов — значительная сумма по любым меркам», — отмечает сетевое издание.

«Сегодня многое зависит от геополитики и инфраструктуры, однако именно финансовый сектор остается источником жизненной энергии современного мира. Соответственно, при оценке первого года четвертого срока Путина необходимо учитывать его финансовую политику. Несмотря на тяжелое внешнее давление и негативное отношение большинства россиян к людям, отвечающим за экономическую политику государства, Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют.

Новый раунд жестких санкций со стороны американских финансовых институтов, о котором было заявлено весной этого года, лишь временно замедлил ряд успешных вложений российских государственных облигаций. Кроме того, пока США медлили с введением новых санкций, запрос на облигации российского государственного долга со стороны иностранных инвесторов лишь вырос в связи с их высокой доходностью. В марте и апреле инвестиции нерезидентов в долговые обязательства России выросли более чем на 15%, превысив отметку в 7,5 миллиарда долларов США. Примечателен также профицитный бюджет России, сформированный в 2018 году. Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление, не прибегая к популизму и одновременно обеспечивая макроэкономическую стабильность и стабильный курс рубля. Всё вышесказанное можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвертого президентского срока», — отмечает EU Reporter.

По мнению издания, повышение уровня благосостояния российского населения, снижавшегося в последние несколько лет, стало настоящей головной болью для российского лидера. Путин словно пришел к выводу, что единственный способ решения этой проблемы — это стабилизация отношений России с Западом. Улучшение сотрудничества пойдет на пользу обеим сторонам, и это понимают многие политики в западных странах. Австрия подписывает очередной контракт с Газпромом до 2040 года, Германия, несмотря на значительное давление со стороны Соединенных Штатов, продолжает поддерживать строительство «Северного потока — 2», рассматривая его как исключительно коммерческий, а не геополитический проект.

Многие страны, поддерживающие евроатлантическую солидарность, тоже считают, что сотрудничество с Россией взаимовыгодно. Венгрия и Турция стремятся усилить надежность своей энергетики за счет новых блоков атомных электростанций, построенных российской корпорацией «Росатом», ставшей за последние два президентских срока Владимира Путина мировым лидером на рынке атомной энергии. В деловых кругах Италии и Франции также раздавались призывы к отмене санкций, поскольку европейские компании потеряли около 100 миллиардов евро с момента их введения, утверждалось также, что Европа не смогла достичь поставленных политических целей, заплатив высокую цену за отсутствие политических достижений.

«Безопасность остается сильной стороной России. Путин, в свою очередь, неоднократно указывал, что он готов искать компромисс и участвовать в равном и взаимовыгодном диалоге, однако никогда не станет жертвовать российским суверенитетом и национальными интересами. Доказательством тому стал состоявшийся в Хельсинки летом 2018 года саммит между Путиным и Трампом, где российский президент озвучил ряд предложений в сфере контроля за вооружением. Одно из них касалось переговоров по ограничению атомного оружия. Несмотря на российский ядерный арсенал и ряд новых видов вооружения, произведенных за последний год, Путин проявил инициативу и, руководствуясь логикой всемирной безопасности и стабильности, пренебрег геополитическими амбициями и недоверием к Соединенным Штатам, сформировавшимся в результате многолетней службы в КГБ. Однако спустя полгода администрация президента Трампа ответила на эти предложения решением приостановить участие США в договоре РСМД, что поставило под угрозу стратегическую стабильность, о которой они часто упоминают, и отбросило мир на 30 лет назад, в эпоху Джеймса Бонда и холодной войны», — считает EU Reporter.

«Неожиданным поворотом в сфере пиара для Путина обернулись президентские выборы на соседней Украине. Бывший президент Пётр Порошенко воспринимал Россию как своего личного врага, и в течение своей предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом «Я или Путин». Но во втором туре выборов избиратели отдали свои голоса Владимиру Зеленскому, одержавшему победу на президентских выборах с 73%. Пока еще слишком рано делать далеко идущие выводы относительно этого результата, но очевидно, что антипутинская позиция Порошенко ни к чему не привела, что дает много пищи для размышлений. Нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается», — завершает свой обзор бельгийский портал.