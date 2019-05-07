Магадан, 7 мая, 2019, 05:01 — ИА Регнум. В 2018 году глава Магаданской области Сергей Носов заработал 5,5 млн рублей — почти на 2,5 млн рублей больше, чем в 2017 году, когда занимал кресло мэра города Нижний Тагил в Свердловской области. Кроме того, в декларации Сергея Носова больше не указана жена, заработавшая в позапрошлом году 6,9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

49gov.ru Сергей Носов

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Что касается имущества, то губернатор Магаданской области имеет долю в квартире площадью 129,5 квадратного метра, арендует жилой дом в 237 квадратов, владеет гаражом и автомобилями Bentley Continental и Chevrolet Express. Помимо этого, в безвозмездном бессрочном пользовании главы региона находится квартира площадью 186 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, среди подчинённых Сергея Носова своими доходами отличились заместители председателя правительства Колымы Дмитрий Косов и Надежда Филиппова, задекларировавшие 10,1 и 9,3 млн рублей соответственно. В автопарке членов правительства и министров региона автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Chevrolet Tahoe, BMW Х5 и Mercedes-Benz S500, Honda Stream, BMW 528ia, Volkswagen Transporter и Chevrolet GMT, Nissan Maxima. На жён некоторых чиновников записаны огромные дома площадью от 264 до 537 квадратных метров.