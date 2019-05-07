Вашингтон, 7 мая, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Израиль передал Соединенным Штатам разведывательную информацию о возможных провокациях Ирана, способных нанести ущерб американским интересам в Персидском заливе, сообщает портал Axious со ссылкой на осведомленные источники.

Reza Dehshiri Иранские солдаты

Источники сообщают, что информация была передана еще до того, как советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон объявил об отправке авианосца и группы бомбардировщиков на Ближний Восток.

«До сих пор непонятно, что иранцы собираются сделать и как они планируют это осуществить», — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнул источник, Иран вполне может осуществить провокацию, способную затронуть интересы США в Персидском заливе. По его словам, Иран готов к подобным действиям из-за возросшего на него давления со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о некой активности Ирана на Ближнем Востоке, которая может нанести ущерб американским интересам. Он также заявил, что Соединенные Штаты уже предпринимают необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность своих интересов.