Москва, 6 мая, 2019, 21:13 — ИА Регнум. На территории России функционируют более 45 тыс. оздоровительных организаций для детей. По итогам более 9 тыс. проверок в отношении 1,5 тыс. организаций, подверженным угрозе природных пожаров, специалисты МЧС РФ выявили 800 учреждений с нарушениями требований обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM

Наибольшее количество нарушений зафиксировано на территориях Кемеровской, Оренбургской, Самарской областей, а также в Башкирии, Хакасии и Якутии. К ответственности привлечено 369 юридических и 930 должностных лиц. На объектах детского отдыха устранено свыше 3 тыс. нарушений.

Около 200 детских лагерей находятся на значительном удалении от мест дислокации пожарных подразделений. Наибольшее количество таких учреждений находится в Самарской, Новгородской, Костромской, Свердловской и в ряде других областей России.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил руководителям региональных ГУ МЧС проконтролировать возможности организации добровольческих пожарных объединений.

Окончания проверок детских оздоровительных учреждений в России намечено на 28 мая. Ведомство подготовит и опубликует на официальных сайтах региональных ГУ МЧС перечни оздоровительных организаций, у которых по состоянию на 30 мая будут выявлены грубые нарушения требований по контролируемы рискам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка», касающиеся обеспечения безопасности детского отдыха.

В частности, внесены дополнения, направленные на повышение уровня безопасности детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления, а также качества услуг, предоставляемых этими организациями.

Так, в новой редакции предусмотрена необходимость заключения договора, содержащего исчерпывающую информацию об условиях отдыха и оздоровления детей.

За региональными органами власти закрепляются полномочия по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и самостоятельными группами туристов с участием детей.

Кроме этого, предусматривается введение новой формы общественного контроля за работой органов исполнительной власти по организации детского отдыха. Обращения родителей в региональные органы власти по этим вопросам, а также ответы на них теперь по требованию родителей должны будут публиковаться на официальных сайтах соответствующих органов.