Москва, 6 мая, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации обнародовал видеозапись, на которой показан сгоревший пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Видеозапись была опубликована сегодня, 6 мая, на официально канале СК на видеохостинге YouTube.

Скриншот видео YouTube-канала @ Следственный комитет Российской Федерации Сгоревший пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»

На видео видно, как место происшествия осматривает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также виден обгоревший и повреждённый фюзеляж самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате жесткой посадки пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

По предварительным данным, в самолет практически сразу после взлета ударила молния, и часть электроники на борту отказала. Пилот принял решение вернуться в «Шереметьево», но при посадке у самолета оторвало переднюю стойку шасси и загорелись двигатели.