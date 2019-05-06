Люксембург, 6 мая, 2019, 19:33 — ИА Регнум. В Люксембурге прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. В ряды «Бессмертного полка» встали посол России в Люксембурге Виктор Сорокин, ветеранская общественность Люксембурга, члены общественной организации «Союз узников Тамбова», российские студенты, которые проходят стажировку в Люксембурге, а также делегация Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в тамбовском управлении пресс-службы и информации.

Lux.rs.gov.ru Участники акции «Бессмертный полк» — Люксембург

«Бессмертный полк» проходит в Люксембурге с 2016 года. В этом году шествие состоялось на территории кладбища Бонневуа, где захоронены семь советских солдат. Там же участники акции провели митинг памяти и возложили венки к мемориалу жертвам Первой и Второй мировых войн. К шествию присоединились сотрудники российского посольства, ветераны, тамбовская делегация. Посол России в Люксембурге Виктор Сорокин поблагодарил тамбовчан за участие в акции, за активное сотрудничество и развитие международных связей и отметил, что будет очень рад вновь побывать на Тамбовщине.

Член президиума ветеранской общественной организации «Узники Тамбова» Виктор Штайхен считает, что акция «Бессмертный полк» объединяет народы. По его мнению, благодаря таким мероприятиям жители двух стран могут лучше узнать друг друга, наладить дружеские связи:

«Каждый год мы приезжаем в Тамбов, чтобы почтить память наших земляков. Печальные события объединили нас, и мы обрели хороших друзей на Тамбовской земле».

На Тамбовщине делают всё возможное, чтобы обеспечить достойное сохранение памяти — в том числе о тех иностранных гражданах, которые стали жертвами фашизма. К примеру, на станции Рада захоронены 167 люксембуржцев, погибших в годы войны.

Напомним, в 2018 году в Люксембурге в памятных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, и в акции «Бессмертный полк» принимал участие губернатор Александр Никитин.

«Уверен, что ради общей памяти мы и дальше будем поддерживать на высоком уровне наши отношения, совместно делать все, что от нас зависит, чтобы не были забыты невинные жертвы войны», — отмечал глава региона.

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