Санкт-Петербург, 6 мая, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Регби — поистине брутальный контактный вид спорта, который может разрушить любой стереотип в отношении человека с инвалидностью. На Западе этот вид спорта называют «убийственной игрой».

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сергей Бушманов

Порой игра в регби напоминает бои гладиаторов: это единственный вид спорта, в котором допускается полный контакт. «Кость в кость», как говорят сами спортсмены. Зачастую инвентарь не выдерживает накала страстей, который бывает на площадке.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Регби на колясках

Петербургский спортсмен Сергей Бушманов готовится принять участие в ближайших соревнованиях за сборную России. Сергею необходима коляска для игры. БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать проект и помочь собрать необходимую сумму в короткие сроки, так как инвентарь изготавливается по индивидуальным меркам. Без коляски Сергей не сможет эффективно подготовиться и выступить за страну на ближайших международных соревнованиях.

Коляска, на которой сейчас выступает и тренируется Сергей, изначально была бывшей в употреблении: ее приобретали в Европе у регбистки, и она была изготовлена индивидуально под ее размеры.

Помимо того, что коляска не подходит Сергею по параметрам, сегодня она уже окончательно пришла в негодность: основной инвентарь спортсмена неоднократно ремонтировался и сваривался, его геометрия нарушена, уже не выдерживает нагрузок, столкновений и не соответствует международным правилам. Регби требует от игроков не только мастерства в передачах и подборах, скорости, но и виртуозного владения коляской.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сергей Бушманов

Для того чтобы выступить на ближайших международных соревнованиях Metro CUP в Польше и пройти международную классификацию, Сергею Бушманову необходима новая индивидуальная коляска. Инвентарь для регби является одним из самых дорогостоящих в паралимпийском спорте. Конструкция такой коляски будет полностью изготовлена по параметрам Сергея, сварена и способна выдержать атаки, при этом останется быстрым и легким для маневрирования инвентарем.

«Регби уже стало частью меня, этот вид спорта даёт крылья!» — комментирует сам Сергей.

Регби — это единственный командный вид спорта, доступный людям с травмой шейного отдела позвоночника.

Уже в 19 лет Сергей Бушманов успел построить карьеру профессионального спортсмена, стать тренером и открыть детскую школу по флорболу (хоккей с мячом в зале). Головокружительный успех и череда побед прервались после несчастного случая, посадившего перспективного юношу в инвалидное кресло:

«Я нырнул в речку, в которой купаюсь с детства, но в тот раз что-то пошло не так… я ударился головой о дно, сломав позвоночник на уровне шеи».

Вернуться в спорт спустя два года помогли родители и друзья.

Сегодня Сергей многократный бронзовый призер чемпионата и Кубка России по фехтованию, членсборной России по регби на колясках.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сергей Бушманов

Паралимпиец занимается регби с 2016 года, с момента появления данного вида спорта в Петербурге. На последнем чемпионате России команда Санкт-Петербурга стала серебряным призером. Самого же Сергея, по результатам 2018 года, включили в состав сборной России.

Бюджет профильных организаций формируется на год вперед — в настоящий момент закупить коляску Сергею нет возможности ни у одной из них. Это тот самый случай, когда отсутствие финансирования становится угрозой для карьеры спортсмена.

В связи с этим БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» объявляет краундфандинг в помощь Сергею.

Каждый может помочь спортсмену.