Москва, 6 мая, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации рассматривает три основные версии катастрофы пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Об этом сегодня, 6 мая, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет на месте трагедии в «Шереметьево»

По её словам, на данный момент установлено, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При жесткой посадке у самолета подломилась стойка шасси и загорелись двигатели.

На момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пятеро членов экипажа. непосредственно после посадки были эвакуированы 33 пассажира и четыре члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета были извлечены тела 41 погибшего. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Следственный комитет рассматривает различные версии причин чрезвычайного происшествия с самолетом. В качестве основных версий выделяют: возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводящих техосмотр лиц; неисправность самолета; плохие метеоусловия.