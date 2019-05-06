Москва, 6 мая, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Россия начнёт поставки свинины и говядины в Гонконг. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

Как уточняется, ведомством было получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности органа Гонконга, содержащее решение о возможности начала поставок свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.

«Из рынков стран Юго-Восточной Азии — гонконгский стал первым, куда будут осуществляться поставки свинины из России», — говорится в сообщении.

В Россельхонадзоре подчёркивают, что открытию гонконгского рынка предшествовала многолетняя работа с коллегами из Гонконга, которая включала в себя проведение многочисленных переговоров, подготовку обширных многостраничных материалов о системе ветеринарного надзора в России на всех этапах производства, организацию инспекции российских предприятий представителями компетентного органа Гонконга.

Сообщается, что на данный момент право осуществлять поставки продукции получили три российских предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и 23 предприятия по производству свинины и свиных субпродуктов.