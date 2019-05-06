Москва, 6 мая, 2019, 15:45 — ИА Регнум. КНДР выражает желание вновь проводить переговоры и даже заверяет всех, что на них она собирается говорить о ядерном разоружении. Однако в готовность Пхеньяна отказаться от атомного оружия верится с трудом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя ракетные пуски, организованные Северной Кореей 4 мая.

Ким

«Пока Северная Корея не будет нарушать тех обязательств, которые она на себя взяла в начале прошлого года, то есть не будет проводить запусков межконтинентальных баллистических ракет, равно как и ядерных испытаний, — сказал Ланьков. — Подобное откровенное нарушение обязательств торпедирует весь процесс переговоров с США. Тем не менее КНДР будет медленно наращивать уровень напряжённости, подталкивая американскую сторону к возвращению за стол переговоров. Это означает, что нас ждут и новые запуски ракет, и так называемая «подозрительная активность» на ядерных и ракетных полигонах».

Сейчас, по словам востоковеда, главная причина остановки переговоров — это позиция США.

«Пока КНДР выражает желание проводить переговоры и даже заверяет всех, что на них она собирается говорить о ядерном разоружении, — сказал Ланьков. — В то, что Северная Корея действительно собирается говорить о ядерном разоружении, поверить легко, но в то, что она действительно собирается от ядерного оружия оказываться, поверить трудно и даже невозможно. Но при этом Пхеньян, безусловно, заинтересован в каком-то компромиссе и хочет к нему подтолкнуть американцев. Связано это не с миролюбием Северной Кореи, а с тем, что существующий сейчас режим международных санкций создаёт серьёзные проблемы для северокорейской экономики».

Как подчеркнул профессор, для Пхеньяна жизненно важная задача — добиться смягчения санкционного режима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 мая КНДР провела ракетные испытания на восточном побережье страны. Позднее, 5 мая, Пхеньян официально подтвердил проведение учений, в которых были испытаны дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.