Москва, 7 мая, 2019, 02:05 — ИА Регнум. О необходимости учитывать угрозы и риски от цифровизации для здоровья школьников заявил президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Похоже, что критика в сторону цифровизации наконец-то услышана, но как быть с теми, кто уже попал под ее необдуманное применение? Об этом рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Mos.ru Московская электронная школа

Исследовать и выработать понимание — так формулирует Зинченко задачу проекта «растём в России». Первый результат этого исследования должен появиться в 2022 году, но ведь уже несколько лет длится эксперимент «Московская электронная школа», и информация о его влиянии весьма тревожна. По мнению многих специалистов, именно цифровизация может быть ответственна за отставание детей в развитии и провоцирование даже такого тяжелого недуга, как шизофрения.

Тем не менее и запоздавшее исследование лучше, чем отсутствие исследования. Несоответствие действующего СанПиНа наступающей школьной реальности требуется как можно скорее исправить, и не менее важно устранить тот вред, который уже был нанесён.

Читайте статью Евгения Цоца Угрозы и риски цифровой школы, наконец-то, изучат. Не поздно?