Ростов-на-Дону, 6 мая, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» после трагедии в столичном аэропорту «Шереметьево» отменила два рейса — из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Путешествия должны были состояться на самолётах «Сухой Суперджет 100», следует из информации, размещённой на официальном сайте ростовского аэропорта «Платов».

Azimuth.aero.ru Воздушный флот авиакомпании «Азимут»

Рейс под номером SU-1164 должен был вылететь из «Шереметьево» в 1:55 по московскому времени. Прибытие в воздушной гавани южной столицы планировалось в 4:00. Обратный рейс SU-1165 должен был покинуть аэропорт «Платов» в 5:40, в «Шереметьево» приземлиться в 7:45.

Причина отмены полётов не уточняется.

Ранее сообщалось, что 5 мая в «Шереметьево» совершил жёсткую посадку борт «Сухой Суперджет 100», летевший в Мурманск, в результате чего загорелся. В результате 41 человек погиб.

Известно, что практически сразу же после взлёта экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку.

ИА REGNUM напоминает, что самолёт «Сухой Суперджет 100» является основным у базового авиаперевозчика ростовского аэропорта «Платов».