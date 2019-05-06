Санкт-Петербург, 6 мая, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов от имени всех петербуржцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров авиалайнера, сгоревшего при посадке в столичном аэропорту «Шереметьево».

Александр Беглов

»Страшная беда унесла жизни 41 человека, в том числе детей. Эта трагедия потрясла всех нас и стала общей болью», — отметил Беглов.

Он выразил сочувствие и поддержку всем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров и членов экипажа. Погиб 41 человек.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур.