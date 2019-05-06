Москва, 6 мая, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержаны и отменены сто рейсов, сообщает 6 мая сервис «Яндекс.Расписания».

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В аэропорту «Шереметьево», где 5 мая произошла авиакатастрофа с самолётом SSJ-100, задержаны 79 рейсов. Во «Внуково» четыре рейса задержаны, два отменены. В «Домодедово» — восемь задержаны и семь отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в результате аварийной посадки самолёта рейса Москва — Мурманск в аэропорту «Шеремеьево» погиб 41 человек.