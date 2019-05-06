Москва, 6 мая, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Авиакатастрофу в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек, прокомментировал журналист ВГТРК АндрейМедведев.

СУ СК РФ Авиакатастрофа в «Шереметьево»

«41 человек. Они ведь понимали, что происходит, что не просто так самолет возвращается в Москву. Видели, как загорелся двигатель и крыло. И в этом адище они же до конца верили, надеялись, что смогут спастись. Боролись», — написал он в своём канале.

Также на своей странице Facebook Андрей Медведев назвал экипаж «Суперджета» героями.

«Я не знаю, была ли это молния, или «Суперджет» такой вот откровенно неудачный самолет. Это вообще сейчас неважно. С этим можно потом разобраться.Я точно понимаю, что экипаж самолета герои. Все. И пилоты, и бортпроводники. Это сейчас главное. Если бы не они, то выживших могло и не быть».

Позднее в сети появились видеокадры, на которых видно, как от горящего самолета бегут люди с чемоданами и сумками. Эти действия пассажиров Андрей Медведев осудил, назвав «запредельными»:

"Это, конечно, запредельное. Пока кто-то доставал свой рюкзак, чтобы планшетик спасти, другие задыхались в хвосте самолета. Но это прямой результат распространения той самой идеологии рынка и успеха в её самом людоедском изводе, которую нам пытаются впихнуть уже много лет. Падающего толкни, богатство заслуживает уважения, а бедность презрения и остракизма, не будь героем, живи для себя, твой личный комфорт важнее всего, твои достижения — это главное, прибыль — мерило успеха».

Цитата из видео Авиакатастрофа в «Шереметьево». Пассажиры выбегают из горящего самолёта с сумками и чемоданами

Напомним, ЧП с самолётом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло 5 мая. На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По одной из версий, жёсткая посадка с последующим возгоранием двигателей случились из-за того, что в самолёт попала молния и вывела их строя приборы.

По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжили 37 человек, 41 пассажир числится погибшим. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).