Наньнин, Китай, 6 мая, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате пожара в жилом домне в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Пожар

Пламя разгорелось около 6:00 по местному времени в деревне Силун в пригороде Гуйлиня, столицы региона. Пять человек погибли еще 30 получили ожоги. Из пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии. Все раненые получают медицинскую помощь. В настоящее время проводится расследование в связи с инцидентом.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и еще 27 получили ранения в провинции Гуандун на юге Китая, который произошёл в шестиэтажном здании возле Педагогического университета Гуанси.