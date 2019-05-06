Москва, 6 мая, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Более 500 звонков поступило на горячие линии в Москве и Мурманске после аварийной посадки и пожара на борту Superjet-100 в «Шереметьево». Об этом говорится в сообщении в Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

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Уточняется, что 507 звонков зафиксированы по состоянию на 02:00 мск 6 мая. Большинство позвонивших спрашивали о судьбе своих родственников, которые могли находиться на борту самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая при аварийной посадке лайнер, на борту которого находились 78 человек, загорелся. Погиб, по данным СКР, 41 человек. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт вылета из-за возникших неполадок.

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