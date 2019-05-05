Москва, 6 мая, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Список выживших пассажиров лайнера Superjet-100, совершившего аварийную посадку в «Шереметьево», опубликован 6 мая пресс-службой авиакомпании «Аэрофлот». Их имена приведены на сайте перевозчика.

confused_me Самолет

«Аэрофлот публикует список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва — Мурманск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что список неполный и будет дополняться по мере поступления данных о пассажирах. В настоящее время в списке 33 фамилии, при этом указано, что пять человек — две женщины и трое мужчин — госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая вылетевший в Мурманск Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево». При аварийной посадке лайнер загорелся. По данным СКР, из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 человек, 41 человек погиб.

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