Москва, 6 мая, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Сорок один человек погиб в результате аварийной посадки лайнера Superjet-100, сопровождавшейся пожаром на воздушном судне. Такие данные приводит пресс-служба Следственного комитета России.

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Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что на борту лайнера находились, включая членов экипажа, 78 человек. Из них выжили 37 человек.

«По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — сказала Петренко.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, ни одна из них в качестве основной пока не называется. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, передано в центральный аппарат СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет Superjet-100 компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После касания взлетной полосы лайнер загорелся.

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